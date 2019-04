Jubiläum! 35 Jahre

× Erweitern Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast

Foto: R. Torrado Jean Paul Gaultier Von Jean Paul Gaultier stammten die Kostüme von u. a. „THE ONE Grand Show“

Der am 27. April 1984 eröffnete Friedrichstadt-Palast ist DAS Revuetheater in Berlin-Mitte – die Bühnengeschichte dieser renommierten Showadresse reicht allerdings zurück bis ins Jahr 1919.

Das Team der blu Mediengruppe gratuliert dem Friedrichstadt-Palast herzlichst zu so vielen Jahren queerer Kultur, Tanz und Show! Danke für viele Stunden Entertainment und all die Denkanstöße für alle Besucher!

„Beginnend mit der Spielzeit 2019/2020 wird der Palast mit einer vielfältigen Veranstaltungsreihe die einzigartige und wechselvolle Geschichte des Hauses in den letzten 100 Jahren beleuchten. So gibt es anlässlich des Jubiläums am 29. November als besonderes Dankeschön an die Berlinerinnen und Berliner eine kostenlose Vorstellung der VIVID Grand Show mit anschließender Geburtstagsparty“, verrät das Team der Kulturstätte via E-Mail.

Foto: Bernd Brundert FriedrichstadtPalast

„Max Reinhardt wollte mit dem Großen Schauspielhaus ein Theater für die arbeitenden Massen eröffnen, nicht für Eliten. Daher hatte das damalige Haus 5.000 Sitzplätze und nicht 600 wie die meisten anderen Sprechtheater. Zum 100-jährigen Bühnenjubiläum rollen wir, ganz im Sinne Reinhardts, denen den roten Teppich aus, für die er sonst nicht ausgerollt wird“, ergänzt Intendant Dr. Berndt Schmidt

Weltstars wie Lisa Stansfield, Jean Paul Gaultier, Conchita und OMD gaben und geben sich hier die Klinke in die Hand, aber auch die LGBTIQ*-Szene und Schlagerstars wie Michelle sind hier sehr, sehr gerne und oft. Und die Hauspolitik ist 100 % queer, das ist zu loben. Danke! www.palast.berlin