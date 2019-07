Joey Arias & Sherry Vine live in Berlin!

× Erweitern Foto: Steven Love Menendez Sherry Vine und Joey Arias mögen es sinnlich

Foto: M. Rädel Sherry Vine

An vier Abenden im Juli präsentieren die beiden stimmstarken US-Diven ihr Programm „GARDEN OF SHE-DEN“ in der Berliner Kabarett-Anstalt namens BKA Theater.

Eingebettet in Rock-, Jazz- und Diven-Klassiker gibt es ein „sexy-übertriebenes Erbsünde-Erlebnis“ – und Sherrys Parodien. Die Premiere ist am 24. Juli um 20 Uhr, es folgen am Donnerstag sowie am Freitag und Samstag weitere Shows, immer 20 Uhr.

„Berlin ist hun­dert­mal besser als New York, was den Party- und Lifestyle angeht, aber es ist der schlimmste Ort der Welt, wenn man als Transe Geld verdienen will!“ Sherry Vine

Joey Arias ist seit den frühen 1970ern eine internationale Legende der Kunstszene. Sie arbeitete schon mit Klaus Nomi, Rihanna und David Bowie zusammen und weiß genau, wie sie ihr Publikum in den Bann zieht. Berliner Sterne wie Gloria Viagra, Joko Koma und Barbie Breakout zählen zu ihren Freunden.

24. – 27.7., Joey Arias & Sherry Vine: GARDEN OF SHE-DEN, BKA Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 20 Uhr