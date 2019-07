Instinct #8: Die Katze und das Pferd

× Erweitern Foto: Jordan Weitzman Instinct : "The Cat & The Horse"

instinct

Der queere Kunstevent lädt vom 12. bis zum 15. September dazu ein, den Horizont in Sachen schwuler und queerer Kunst zu erweitern.

Die im Village Community Center Berlin (Kurfürstenstraße 31/32) gezeigte Kunst wurde von einer hochkarätigen Jury ausgewählt, mit dabei waren unter anderem Eric Le Rouge (Instinct.Berlin), Peter Rehberg (Schwules Museum), Justin D. Polera (PS120), und Joseph Rodota (Christopher Isherwood Foundation).

Mit dabei sind: Rafal Gaweda, Roey Heifetz, L. Jo, Tomasz Pieszko, Ted Rohn, Jordan Weitzman, Nick Wilson und Teiko Zheng.

„My Dearest Sweet Love: Christopher Isherwood & Don Bachardy“, www.schwulesmuseum.de

Die Instinct-Ausstellung ist verbunden mit der im Juni eröffneten Ausstellung „My Dearest Sweet Love: Christopher Isherwood & Don Bachardy“ im Schwulen Museum (mit u. a. Kunst von David Hockney). Die führte auch zum Namen: „The Cat & The Horse“, so bezeichneten sich Don Bachardy und Christopher Isherwood in den über 30 Jahren ihrer Liebesbeziehung gegenseitig.

Die „The Cat & The Horse“-Vernissage im Village Community Center ist am 12.9. ab 18 Uhr, die „My Dearest Sweet Love: Christopher Isherwood & Don Bachardy“-Ausstellung im Schwulen Museum endet am 26. August.

www.schwulesmuseum.de

www.instinct.berlin