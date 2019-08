Bode-Museum: Iconic House of Saint Laurent

× Erweitern Foto: S. Trierscheid Iconic House of Saint Laurent

Vincenzo Pacetti (1746 – 1820), Der Barberinische Faun, Detail, 1799, Ton © Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin / Jörg P. Anders

Das Berliner Ballroom-Kollektiv Iconic House of Saint Laurent, das Schwule Museum und das Bode-Museum widmen sich den „Spielarten der Liebe“ im Laufe der Menschheitsgeschichte.

Zur Vernissage zeigt Iconic House of Saint Laurent im Gobelinsaal des Museums seine Performance „HE R E“.

Foto: M. Rädel Berlin Friedrich der Große als Skulptur in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte

Anlass ist die Auftaktveranstaltung der neuen Ausstellungsreihe „Der zweite Blick“ im Bode-Museum*, hierbei sind die Besucher dazu eingeladen, die Kunstschätze neu zu entdecken. All das Schwule, Lesbische, Queere und Homoerotische in der Kunst der Antike und der Renaissance bis hin zum männerliebenden König Friedrich II. und der Szene im 20. Jahrhundert.

Mit diesen „Eldorado“-Münzen konnten die Besucher die Künstler in den 1930er-Jahren zwischen den Show-Darbietungen zum Tanz auffordern, Foto: www.schwulesmuseum.de

Und hier kommt das Schwule Museum in Spiel. Das Museum unterstützt diese spannende Ausstellungsreihe mit der Leihgabe von zweier Tanzmarken aus dem Tanz- und Travestie-Klub „Eldorado“ aus den 1930er-Jahren. Die Eröffnung ist am 5. September ab 18 Uhr, der Eintritt ist an diesem Tag frei!

*Das Bode-Museum ist Weltkulturerbe der UNESCO und gehört zum Bauensemble der Museumsinsel

× Erweitern Foto: M. Rädel Berliner Dom Museumsinsel Neben der Museumsinsel liegen u. a. der Berliner Dom und der Lustgarten ...

Der zweite Blick: Spielarten der Liebe, Bode-Museum, Am Kupfergraben, Berlin, Öffnungszeiten: Di – So 10 – 18 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, ab 6. September, Auftaktveranstaltung: Donnerstag, 5. September 2019, 18 Uhr