Kick-Ass-Queereeoké im Luftschloss

Luftschlösser sind Gebilde der Fantasie, Utopien, Sehnsuchtsorte einer alternativen, besseren Wirklichkeit. Die Installation „Bubble Palace“ manifestiert einen solchen Ort ganz real – ab dem 21. Juni auf dem Vorplatz des HAU2.

Foto: Anja Beutler Der „Bubble Palace" in einer der Hallen auf Kampnagel in Hamburg.

Für nur drei Tage ist die in Kooperation mit dem FFT Düsseldorf, HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, Kampnagel Hamburg, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt/Main, PACT Zollverein Essen und tanzhaus nrw Düsseldorf entstandene aufblasbare Theaterstätte in Berlin zu Gast.

„Die von der Mehrheitsgesellschaft Ausgeschlossenen treten selbst in Aktion und erschaffen einen Ort der Begegnung, des Rausches und der Gemeinschaft. Im „Bubble Palace“ fliehen Clubkultur, Selbstempowerment und post-/neo-migrantische Formate in ein organisches Miteinander,“ so die Macher dieses schon visuell beachtenswerten Projektes.

Auf dem Programm stehen Konzerte und DJ Sets, unter anderem mit Shkoon (Oriental Slow House) und Punk mit Boy Division. Auch das verrückt-schräge Kick-Ass-Queereeoké, das im Hamburger Kampnagel seit Jahren ein beliebter queerer Höhepunkt im Terminkalender ist, macht am 22. Juli Station in dem bunten Luftschloss am Halleschen Ufer.

21.6., Konzert Shkoon – Oriental Slow House / im Anschluss: Oriental Karaoke, 20:30 Uhr

22.6., Konzert One Mother / im Anschluss: Kick-Ass-Queereeoké, 18 Uhr

23.6., Konzert Boy Division, 18 Uhr

Bubble Palace, Vorplatz Hallesches Ufer 60, www.hebbel-am-ufer.de