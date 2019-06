HAU: Die Gegenwart ist nicht genug

× Erweitern Hebbel am Ufer

The Present Is Not Enough – Performing Queer Histories And Futures

„The Present Is Not Enough – Performing Queer Histories And Futures“ heißt das avantgardistische Kultur- und Kunsthappening, das vom 20. – 30. Juni in Hebbel am Ufer über die Bühne geht. Gesellschaftskritik, Denkanstöße, Unterhaltung – alles in einem stimmigen Programm vereint. „Mit dem Festival The Present Is Not Enough leistet das HAU einen Beitrag zur Erinnerungspolitik“, heißt es dann auch ganz berechtigt vom Hause selbst.

20. – 30.6., „The Present Is Not Enough – Performing Queer Histories And Futures“ Hebbel am Ufer, Stresemannstr. 29, www.hebbel-am-ufer.de