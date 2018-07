Halle am Berghain ★ Oktober

× Erweitern Foto: M. Rädel Berghain

Ein Kunst-Mode-Avantgarde-Happening (fast genau) dort, wo man sonst abfeiert.

Schon der Ort des Geschehens lässt aufhorchen: die Halle am Berghain. Hui! Ja, rund um den weltweit bekannten Berliner Technoklub – ein großartiger Fabrikbau aus dem 20. Jahrhundert – sind nicht nur Gärten, die entdeckt werden wollen sowie eine äußert schöne Biergartenanlage, da gibt es auch noch mehr Hallen und Räume. Und hier steigt am 27. Oktober die „REFERENCE BERLIN“, ein „interdisziplinäres Festival der Kreativität“; dessen Thema: The Big Flat Now. Mitwirken wollen u. a. Gucci, Grace Wales Bonner, Stefano Pilati und 032c Apparel.

27.10., REFERENCE BERLIN, Halle am Berghain, referenceberlin.com