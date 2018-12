Hackesche Höfe: SPLASH – die Show

× Erweitern Foto: Tomas Trestik splash

Es tut sich wieder was in Sachen Artistik in Berlin-Mitte ...

Im Rahmen der Reihe „CHAMÄLEON meets Artistenschule“ zeigen junge Künstler aus dem achten Ausbildungsjahr der Fachrichtung Artistik auf der Bühne des Theaters, was in ihnen steckt. Ein spritziger, sonnendurchfluteter Zirkusabend inmitten von Eis und Schnee!

www.chamaeleonberlin.com