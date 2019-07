Gleich 7 Bilder

× Erweitern Foto: Daniel M. Schmude

Foto: Daniel M. Schmude Daniel M. Schmude

Anfang August zeigt der Berliner Künstler Daniel M. Schmude seine Kunst an der geschichtsträchtigen Friedrichstraße.

Am 9.8. ist die Vernissage in der Galerie Makowski im Quartier 206 an der Friedrichstraße 71 in Berlins schöner Mitte. Die Ausstellung geht bis zum 16. August und macht die edle Shopping-Adresse zum Ort der Kunst.

„Wenn ich Menschen betrachte, sei es auf der Straße oder etwa in der Bahn, schaue ich auf ihre unterschiedliche Charakteristik und stelle mir vor, wie ich die betreffende Person fotografieren würde. Jeder Mensch hat eine spannende Geschichte zu erzählen, die sich auch in Körpersprache ausdrückt und jeder Mensch hat seine eigene ästhetische Schönheit“, so der Künstler, der in Berlin und New York Fotografie studierte. „Ich zeige 7 größere Bilder. Falls Ihr Zeit und Interesse habt, ich würde mich freuen, Euch zu sehen!“ Die Vernissage erfreut von 18 – 21 Uhr die Kunstsammlerherzen.

danielmschmude.com

www.facebook.com/LaunchFotostudio