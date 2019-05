SCHLAGZEUGENDE SÄNGERIN

× Erweitern Foto: Hollie Fernando Georgia

Foto: www.fluxfm.de/fluxbau

Ihre Musik gehe auch einmal über „das Zeug der alten Schuldisco, der Nervenkitzel der Tanzfläche“, das Lied „Work the Dancefloor“ etwa sei als „Antwort auf die Clubbing-Kultur geschrieben“ worden, die die Musikerin während des Tourens in Städten erlebt habe. „Ausgehen und dieses Gefühl einer kollektiven Energie an verschiedenen Orten bekommen!“ Heute versorgt sie uns selbst mit Energie und Gefühlen. Live.

29.5., Georgia live, FluxBau, Pfuelstr. 5, U Schlesisches Tor