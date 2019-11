Schwule Lesung im Eisenherz

× Erweitern „Mein schwules Auge – Special Edition BERLIN GAY METROPOLIS“

„Mein schwules Auge – Special Edition BERLIN GAY METROPOLIS“

Natürlich geht es um das aktuelle Buch „Mein schwules Auge – Special Edition BERLIN GAY METROPOLIS“ der beiden Künstler. Am 6. Dezember laden sie ein zur Lesung ab 20:30 Uhr.

„Das schwule Berlin ist das zentrale Thema unserer neuen Anthologie: Einheit, Ost-West-Geschichten, Freiheit ohne Mauern, das schwule Leben in der DDR im Vergleich zur Westberliner bzw. westdeutschen Szene, die wilden Jahre vor und nach der Wiedervereinigung“, verraten Rinaldo Hopf und Fedya Ili über das Buch.

Foto: M. Rädel Ein Bild aus dem Buch: Amanda Cox und Michael Rädel

Angekündiget Künstler für den, ähem, Nikolaustag sind unter anderem Alexander von Agoston, Jörg Karweik, Thomas Luthardt und Bernd Dascheck. Die Autoren werden aus ihren Beiträgen für dieses schwule Standardwerk lesen, denn obwohl das Buch seitenweise Bild- und Fotokunst von und mit Künstlern wie Wolfgang Tillmans, EVA & ADELE und Norbert Bisky** vereint, bietet es auch viel, viel Lesestoff.

6.12., Rinaldo Hopf und Fedya Ili: „Mein schwules Auge – Special Edition BERLIN GAY METROPOLIS“-Lesung, Eisenherz, Motzstr. 23, www.prinz-eisenherz.com www.mygayeye.com

Foto: M. Rädel Norbert Bisky

**Norbert Bisky stellt aus

Seine Ausstellung „RANT“ startete am 9. November und läuft bis in den Februar 2020 (Villa Schöningen, Berliner Straße 86, 14467 Potsdam). Inhaltlich setzt sich die Ausstellung mit „deutsch-deutschen Grabenkämpfen“ auseinander.

Einen Tag später eröffnete die Ausstellung „POMPA“ in der St. Matthäus-Kirche in Berlin-Mitte (Matthäikirchplatz), sie hat die Nachwendezeit mit ihrem Hedonismus, der Euphorie und all dem Opportunismus zum Thema.

www.norbertbisky.com