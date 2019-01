Fannie Headäk: The Grand Mess

× Erweitern Foto: G. Carpentier Fannie Headäk

Foto: G. Carpentier Liliana Velasquez Liliana Velasquez

Liliana Velasquez und Fannie Headäk legen Anfang Februar in Wilmersdorf (theatertechnisch) los ...

Die monatliche Comedy-Talk-Show „The Grand Mess: Die Liebe-Show“ soll am 9. Februar im InnovationArt Theater in der Brandenburgerische Str. 73 so richtig durchstarten – knapp ein Jahr, nachdem es losging. „Diese zwei Damen warten auf Euch in ihrem chaotischen Boudoir. Ihr werdet es nicht unberührt verlassen“, freut sich dann auch schon die Fannie (Bild oben). blu ist gespannt.

Jeden zweiten Samstag des Monats, „The Grand Mess: Die Liebe-Show“, InnovationArt Theater, Brandenburgerische Str. 73, U Blissestr., 20:30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr