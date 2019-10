KUNST: Herr Schwarz und Herr Maars

× Erweitern Foto: M. Rädel Andreas Schwarz und David Maars gehören zur Spitze der queeren Kunstszene Berlins

Foto: M. Rädel Taucht, kocht und feiert gerne: Autor Thomas Götz von Aust

Es wird queer im Kunsthaus SomoS im November. Warum?

Weil – und wir zählen sie ALLE auf – Andreas Schwarz & David Maars, Tata Christiane, J.Jackie Baier, Reinhard Kleist, Gabriele Gysi, Miriam Glinka, Thomas Korn, Florian Trümbach featuring Ben Hauptmann & Marianne Enzensberger, Gabriele Gysi, Thomas Götz von Aust, Emmanuelle Hubaut sowie Filomena Nightingale und Bertil Thomas zusammen loslegen.

SomoS

„Mit viel Erfindungsreichtum, Humor und verquerer und verqueerter Kreativität schöpft die Gruppe aus den Traditionen der Malerei, Zeichnung, Fotografie, Comics, Skulptur, Installation und Performance, und verbindet dabei ein Interesse an Sub- und Popkultur mit absurdistischen Überhöhungen und energischem Schaffensdrang.“ Andreas Schwarz

„EMPATHISCHE TRIBUNALE“ heißt die erste Gruppenausstellung dieser Künstlergruppe namens DIE KETTE, die mit ihren Werken und Performances im Kunsthaus SomoS vom 5. (Vernissage ab 18 Uhr) bis 16. November begeistern will.

6. – 16. November, EMPATHISCHE TRIBUNALE, Kunsthaus SomoS, Kottbusser Damm 95, Vernissage am 5. November ab 18 Uhr mit „The Joy of Waterboiling“-Kochperformance von Thomas Götz von Aust, täglich geöffnet von 14 bis 19 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetag, außer am 17. November, denn da ist der offene Ateliertag Neukölln bis 18 Uhr