Foto: C. Milbrett

Unabhängig vom (nicht immer eindeutigen) biologischen Geschlecht definieren sich aufgeklärte Menschen heute so, wie sie sich fühlen und WIE SIE EBEN SIND. Lesbisch, schwul, trans* oder queer oder, oder ...

Das stößt manch einen vor den Kopf, der jahrzehntelang dafür gekämpft hat, ein Schwuler sein zu dürfen: Dem behagt es nicht, dass er jetzt in einer Schublade mit „den“ Lesben ist und „nur noch“ queer ist. Es geht aber nicht um Schubladen, es geht um Freiheit.

Um Freiheit ging es auch dem 1963 in West-Berlin geborenen Fotografen Carsten Milbrett in seiner schwulen Kunst. Seine Bilder entstanden zwischen 1989 und 1995, die Models fand er damals – das Internet war noch nicht so da, wie heute – durch Chiffre-Anzeigen in Zeitungen: „Ich fotografiere Dich – so, wie Du es möchtest“. Vom 8. Oktober bis zum 13. Dezember stellt er die Ergebnisse dieser Sessions nun im Mann-O-Meter e.V. aus. Eine erotische Zeitreise!

12.10. – 13.12., Carsten Milbrett: Come as you are!, Mann-O-Meter e.V., Bülowstraße 106, Vernissage 8.10. um 19 Uhr, Mo – Fr 17 – 22 Uhr, Sa 16 – 20 Uhr