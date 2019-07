Queer: Freiluftkino Hasenheide

× Erweitern Foto: Jörn Hartmann Ades Biggy Jutta

Foto: M. Rädel Ades Zabel

Edith Schröder (Ades Zabel), Sally Morell (die glitzernde Diva ausm Rauschgold), Biggy van Blond und Jutta Hartmann (Bob Schneider) freuen sich jetzt schon auf den 4. August, denn dann steigt „Ediths Sommernachtstraum“ im Freiluftkino Hasenheide im schönen (ja, schönen!) Neukölln.

„Ein Neuköllner Sommerspektakel im Freiluftkino Hasenheide“

Ab 17 Uhr ist Einlass, dann gibt es Kunst und Travestie von natürlich den eingangs genannten Künstlern und dem Duo KAISER & PLAIN – nicht nur Beate Stievermann ist Fan. Karten bekommt ihr über www.adeszabel.de oder auch www.bka-theater.de

PS: Nicht vergessen, dass am 14. August hier der Kinofilm „Priscilla Queen of the Desert“ gezeigt wird (blu berichtete)

4.8., Ades Zabel & Friends: Ediths Sommernachtstraum, Freiluftkino Hasenheide, U Hermannplatz, 18 Uhr