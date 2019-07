DJ Raphaël Marionneau & Mousse T.

Zwei Musiker, die auf recht unterschiedliche Weise elektronische Musik verarbeiten und produzieren, tun sich gleich zweimal zusammen.

Am 14.9. im Zeiss-Planetarium in Berlin und am 23.10. in Planetarium Hamburg kannst du die beiden Künstler bei „le voyage abstrait“ erleben – und deren Musik genießen. Und obwohl Mousse T., der Mann hinter Hits wie „Horny ’98 (vs. Hot & Juicy)“, „Let’s Go to Bed (mit den No Angels)“ und „Sex Bomb (feat. Tom Jones)“, mit dabei ist, wird es nicht zu poppig, denn:

„Es gibt so viele Produzenten, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben, als es das kurzlebige Musikbusiness augenblicklich erlaubt.“ DJ Raphaël Marionneau

www.planetarium.berlin/zeiss-grossplanetarium

www.planetarium-hamburg.de