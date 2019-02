Dieter Rita Scholl ist Angel

×

Darum geht es in „Bruma“: Martina, eine junge Frau, die immer die Regeln der Erwachsenen befolgt hat, fühlt sich in Mexico-City gefangen in ihrem eintönigen Leben. Als sie schwanger wird, beginnt sie ihr ereignisloses Leben zu hinterfragen. Impulsiv und spontan lässt sie ihre Mutter und ihren Lover Augustin zurück und begibt sich auf die Reise nach Berlin, um ihrem Vater zu finden, den sie nicht kennt. Durch das Eintauchen in das Berliner Nachtleben und die Begegnung mit Angel, einer charismatischen und geheimnisvollen Person, findet sie immer mehr zu sich selbst.