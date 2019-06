Die Wiederaufnahme: „The Golden Gmilfs“

× Erweitern Foto: www.madfoxproductions.de The Golden Gmilfs - Die Wiederaufnahme im BKA

Foto: M. Rädel JURASSICA PARKA So bezaubernd sieht Jurassica mit Make-up aus ...

Immer für eine Überraschung gut sind Jurassica Parka und ihre Girls, ihre Golden Girls, nein, ihre Golden Gmilfs.

„Vollplayback-Musical-Show mit Schulterpolstern“

„Ich spiele vom 3. bis 5. Juli meine Live-Vollplayback-Show The Golden Gmilfs im BKA Theater. Eine Hommage an die Golden Girls, eine meiner liebsten Serien“, schrieb uns Jurassica Parka, klar, dass wir das redaktionell pushen wollen.

Versprochen wird „Noch mehr Kuchen, noch mehr Sex und noch mehr Zauberei. Sehen sie Männer in Frauenkleidern, Frauen in Männerkleidern und Männer und Männerkleidern!“ Mit dabei sind unter anderem Miss Pan Am Drag Airlines und Margot Schlönzke – klingt nach Spaß!

3. – 5.7., The Golden Gmilfs, BKA Theater, Mehringdamm, U Mehringdamm, 20 Uhr

Golden Girls

Dorothy, Sophia, Rose und Blanche: Vier schrullige US-Damen mit einer Vorliebe für Käsekuchen. Ihre Abenteuer in Miami und oft jüngere Männer in der Kiste und Küche waren zwischen 1985 und 1992 der Serienhit im Fernsehen, oft wurden ernste Themen spaßig angepackt, AIDS zum Beispiel. Bis heute Kult und immer wieder im TV zu sehen.

