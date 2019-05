× Erweitern Monster Ronson's

Liebte (nicht nur) Make-up: „Thriller“-Michael

Jeden Dienstag toben, wirbeln und stöckeln wilde Bunte auf der Bühne von Monster Ronson's Ichiban Karaoke.

Ab 22 Uhr beginnt die „süßeste Transenshow der Stadt“, so Veranstalterin Pansy selbstbewusst. Und das an einem dafür eher ungewöhnlichen Ort, in einer punkigen, aber queeren, Karaoke-Bar! Wo sonst die Klubber und Touristen die Hits von Michael Jackson, Prince, der Spice Girls oder auch Aretha Franklin singen, legen dann die Diven los ...

Dienstags: „House of Presents: The Cutest Drag Show in Town“, Monster Ronson's Ichiban Karaoke, Warschauer Straße 34, S Warschauer Straße, 21 Uhr, www.karaokemonster.de