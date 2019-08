Große Geburtstagsgala

Foto: M. Rädel Kaey Sängerin Kaey beherrscht das Posieren ...

blu gratuliert: Zwei Jahre Travestie für Deutschland, das will gefeiert werden!

Und zwar im BKA-Theater am Mehringdamm, am 11. August ab 20 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Kaey (sie wird singen!), Ryan Stecken (bekannt aus u. a. „The Golden Gmilfs“), Margot Schlönzke (Betonfrisur) und Jacky-Oh Weinhaus (süß).

„Erleben Sie eine glamouröse Greatest-Bits-Show in mitreißender Tunten-Tradition, bei der sich Performance und Politik die manikürten Hände reichen: eine Massage fürs Auge, eine Message fürs Hirn.“

Travestie für Deutschland

Die fiktive Partei „Travestie für Deutschland (TfD)“ engagiert sich gelungen und farbenfroh mit Kunst und Satire gegen rechte Politik.

„Wir waren lang genug Opfer. Wir Frauen, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*-Personen, Intersexuelle, wir People of Color waren immer die Minderheit, wurden ans Minder-Sein gewöhnt. Dabei leben wir in Familie mit Vielfalt, heiraten die Partner unserer Wahl und betrachten Frauen nicht als Geburtsmaschinen.“*

www.travestie-fuer-deutschland.org

*Vorgetragen von Jacky-Oh Weinhaus im SchwuZ am 23. September 2017, dem Vorabend der Wahl zum 19. Bundestag