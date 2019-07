queerfilmfestival in Berlin

× Erweitern Yves Saint Laurent

Foto: www.queerfilmfestival.net „Die glitzernden Garnelen“

Direkt neben dem Bahnhof Zoo liegt das nicht weniger coole Kino Delphi LUX. Dort und im KI findet ab Ende August das „Queerfilmfestival“ mit 18 Filmen statt. Am 28.8. startet es um 20 Uhr mit einem Knaller: „Als wir tanzten“.

Ein Highlight des queerfilmfestivals ist „Celebration“ am 29. August: „Nach zehn Jahren Aufführungsverbot darf der Film über Yves Saint Laurent und seinen Partner Pierre Bergé endlich gezeigt werden“, freut sich das Team. „Celebration wurde bereits im Jahr 2007 uraufgeführt, Pierre Bergé ließ die weitere Veröffentlichung des Films jedoch verbieten. Erst jetzt, zwei Jahre nach Bergés und über ein Jahrzehnt nach Saint Laurents Tod, können wir diese leicht veränderte Schnittfassung des Films veröffentlichen.“

Ein erster Film läuft vorab am 26.8. im Kino International in Berlin-Mitte, „Die glitzernden Garnelen“. Hier läuft auch am 2. September ab 22 Uhr der Film „This Is Not Berlin“ von Hari Sama.

Gut zu wissen: Auch in Stuttgart und München findet das queerfilmfestival statt! Alle Termine: www.queerfilmfestival.net

26.8. – 2.9., „queerfilmfestival“, Delphi LUX, Kantstraße, 10, S+U Zoologischer Garten, KI aka Kino International, Karl-Marx-Allee 33, U Schillingstraße