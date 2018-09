Zuckende Rebellen – das NDT2 flirtet mit Berlin

Sie sind wieder da: Die niederländische Tanzkompanie NDT (Nederlands Dans Theater) beschenkt unsere Stadt mit verrenkten Körpern, zum Staunen bringenden Choreographien und aufwühlender Musik.

× Erweitern Foto: Rahi Rezvani Produktion „Wir sagen uns Dunkles“, von Choreograph Marco Goecke, Nederlands Dans Theater (NDT 2) Foto: Rahi Rezvani

In Den Haag ansässig, stellt die Kompanie etwas ganz besonderes dar, das Berlin so nicht besitzt. Doch kein Grund zum Verzweifeln! Zwischen dem 11. und dem 14. Oktober bekommen wir mit fünf angesetzten Aufführungen die Chance, uns verzaubern zu lassen. Die letzten Besuche (2015 & 2017) des NDT in unserer Stadt waren schnell ausverkauft, also gilt: nicht zu lange warten!

Foto: Rahi Rezvani Produktion: „Sad Case“, Choreographen Sol León & Paul Lightfoot, Nederlands Dans Theater (NDT 2) Foto: Rahi Rezvani

Diesmal kommt die junge Tanzkompanie, NDT 2 – sie beehrte Berlin sogar seit 18 Jahren nicht mehr. Im Gepäck haben die jungen Wilden mit vier unterschiedlichen Stücken einen Querschnitt ihres facettenreichen Programms.

Die beiden Stammchoreograph*innen des NDT, Sol León und Paul Lightfoot, zeigen zwei ihrer Kreationen, zwischen denen ganze zwanzig Jahre liegen. „Sad Case“ aus dem Jahre 1998 ist mit mexikanischer Mambo-Musik untermalt und einer der tragenden Pfeiler ihres Gesamtwerkes. Der Titel lässt es absichtlich nicht vermuten, doch das Stück verbreitet statt trauriger Stimmung pure Lebensfreude. Entstanden ist es unter der Sonne Mexikos, als León mit der gemeinsamen Tochter schwanger war. Die diesjährige Schöpfung „Subtle Dust“ ist dem Wandel im Leben gewidmet und wird begleitet von den Kompositionen Johann Sebastian Bachs.

In „Wir sagen uns Dunkles“ von Marco Goecke, treffen die Klänge von Schubert auf die von Placebo. Die Tänzer kommunizieren miteinander, flüstern sich wahrhaft Dunkles zu – jedoch ohne Worte, nur mit ihren Körpern, nur mit ihrem schnellen Tanz.

Mit „mutual comfort“ debütierte Edward Clug, Ballettchef des slowenischen Nationaltheaters „Maribor“, 2015 beim NDT. Die Leiber zucken in einem klar strukturierten Tanzfluss, durchbrochen nur von überraschenden Momenten unbefleckter Schönheit. Alle vier Stücke wurden in Berlin bisher nicht aufgeführt, somit stellt die Inszenierung sogar eine Premiere dar.

Was fürs Ohr, was für die Seele und mit den durchtrainierten Körpern erst recht was fürs Auge - da kann man ja gar nicht zuhause bleiben.

11. – 14.10, Nederlands Dans Theater, Haus der Berliner Festspiele, Schaperstraße 24, Berlin, 20 Uhr (So 15 + 20 Uhr), VVK: www.berlinerfestspiele.de