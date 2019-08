Daniel M. Schmude: „homoerotisches live drawing“

Im August, September und Oktober geht es weiter mit der erotischen Kunst im Friedrichshain.

„Paare und Freunde mögen so was“, verrät Fotograf Daniel M. Schmude schmunzelnd über seine Aktmalkurse in seinem Studio im Künstlerkiez.

„Ich biete einen Aktzeichnen-Abend an, wobei das männliche Model in homoerotischen Posen (ganz so wie in meinen Fotografien) mit und ohne Accessoires posiert. Hiermit gebe ich allen Zeichnern der homoerotischen Kunst die Möglichkeit und Herausforderung, mit Männermodellen zu arbeiten. Nur das Model ist bar jeglicher Kleidung.“