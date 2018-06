× Erweitern Foto: Sherry Vine Inc. Joey Arias und Sherry Vine

Joey Arias und Sherry Vine geben sich im Juli in der Hauptstadt der Ehre. Und zwar in Kreuzberg, am Mehringdamm.

Vom 18. – 21. Juli legen die beiden schillernden Dragqueens mit ihrem neuen Stück „CHERCHEZ LA FEMME“ im BKA-Theater los. Joey Arias ist eine internationale Legende der Kunstszene. Sie arbeitete schon mit Klaus Nomi, Rihanna und David Bowie zusammen und weiß genau, wie sie ihr Publikum in den Bann zieht.

Und Sherry steht der Dunkelhaarigen in nichts nach! Zusammen mit Gloria Viagra ist Sherry ein Teil der Rock-Punk-Drag-Combo SqueezeBOX!-Band, sie tritt weltweit als Sängerin und Dragqueen auf und dreht kess-kecke YouTube-Videos.

Und was bekommen wir Ende Juli geboten? „Broadway-Hits, Rock, Joeys fantastische Billie-Holiday-Songs und Sherrys Trash-Parodien.“ Und auch neue Eigenkompositionen! Wir freuen uns drauf.

18.–21.7., Joey Arias & Sherry Vine: CHERCHEZ LA FEMME, BKA-Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 20 Uhr