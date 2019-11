Chantal in der Kunst

× Erweitern Thomas Götz von Aust Tobias Ecke Chantal Anton Milagros La Cocotte Hafen

Foto: M. Rädel Chantal glitzert gerne

So berühmt, wie sie ist, so umstritten ist sie auch. Und das inspiriert die Kunstszene!

Am 8. Dezember startet nachmittags ein ungewöhnliches Kunstprojekt, das gleich mehrere Kreative vereint, die mit Chantal befreundet und von ihr inspiriert sind.

Designer und Fotograf Anton Milagros, Maler Tobias Ecke sowie Performer und Autor Thomas Götz von Aust widmen sich bei „ALLES CHANTAL!“ der Oberdiva der Diven Berlins, die seit über zwanzig Jahren auch jeden Donnerstag mit einer Party samt Showblock die internationalen Klubberherzen zum Beben bringt.

Foto: www.facebook.com/katyperry Katy Perry

„Katy Perry, eine meiner liebsten Anekdoten. Sie stellte sich an der Türe vor und wollte erst nicht zahlen. Da sie die Frage, ob sie denn Madonna sei, verneinen musste, zahlte sie brav. Sie tanzte zwei Stunden richtig ab, nur David Guetta wurde trotz ihres Wunsches nicht gespielt ...“ Chantal

Foto: M. Rädel Thomas Götz von Aust

An gleich zwei Orten wird der mitunter Lauten am 8.12. gehuldigt: ab 15 Uhr in Chantals Stammlokal La Cocotte in der Vorbergstraße und später in der queeren Traditionskneipe Hafen in der Motzstraße. Was es zu sehen gibt, verrät Thomas Götz von Aust schon jetzt: „Anton, Tobias und ich stellen Fotos, Polaroids und Zeichnungen aus, die sich um das Universum Chantals House of Shame drehen.“

Die Porträts und Zeichnungen von Chantal kommen von Tobias Ecke und Anton Milagros, die lomografischen Fotos von Thomas Götz von Aust. Und im Hafen gibt es noch eine Performance: „Ich werde ein Gericht im Wasserkocher aus The Joy of Waterboiling zubereiten“, so der Autor schmunzelnd.

www.facebook.com/ChantalsHouseofShame