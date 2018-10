Bizets Oper Carmen trifft kubanische Rhythmen – Ay Caramba!

Wir waren bei der Premiere des neuen Musicals „Carmen La Cubana“ im Admiralspalast. Draußen zieht langsam der Herbst ein, ein kühler Abend legt sich über Berlin. Der Admiralspalast lockt mit seinen warmen Lichtern. Schon im Foyer schnappt man spanische Wortfetzen auf, denn dies ist die Sprache des Abends, deutsch findet man an der Bühne nur auf den Tafeln als Untertitel.

× Erweitern Foto: Nils Boehme Carmen la Cubana

„Man wird verdammt gut unterhalten“

Die Geschichte ist dieselbe, die Umgebung eine andere: George Bizets dramatische Oper „Carmen“ über die heißblütige Spanierin, die mit dem Feuer spielt, wurde kurzerhand zu einem in der Zeit der kubanischen Revolution spielenden Musical. Kann man machen, muss man aber nicht – oder? Fangen wir mit dem Positiven an: Man wird verdammt gut unterhalten. Und Hauptdarstellerin Luna Manzanares Nardo (*1990) weiß nicht nur göttlich zu singen, sondern auch so mit ihren Reizen zu bezaubern, dass selbst der schwule Teil des Publikums verstehen dürfte, warum die Männer Carmen reihenweise verfallen. Generell ist der Cast grandios besetzt, alle quetschen aus ihrer Rolle heraus, was das Drehbuch zulässt. Und dazu die Musik! Jeder kennt die Melodien aus Carmen, vielleicht gar ohne es sich bewusst zu sein. Hier hört man sie nun neu interpretiert, verschlungen mit kubanischen Rhythmen und gespielt von einer 14-köpfigen Latin-Big-Band. Zeitweise hat man gar keine Lust mehr zu sitzen!

× Erweitern Foto: Johan Persson Carmen la Cibana

Das geschickt inszenierte Bühnenbild lässt einen träumen, man stünde an einem warmen Sommerabend auf einer staubigen Straße vor einer kubanischen Bar und man ertappt sich dabei, dass man sich keine zwei Wochen nach seinem lang ersehnten Ende den Sommer zurückwünscht. Da kann man über die sich ziehenden Momente in der zweiten Hälfte hinwegsehen und darüber, dass der Charakter Carmens zum abrupten Ende hin etwas flach wirkt und ihr Schicksal einen seltsam kalt lässt. Zu viel Drama passt in „Carmen La Cubana“ aber auch gar nicht hinein!

Nachdem der Vorhang gefallen ist, bummelt man leicht die Hüften schwingend durchs dunkelgraue Berlin zur S-Bahn und pfeift dabei leise die „Habanera“ ...

9. – 14.10, Carmen La Cubana, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, Berlin, S + U Friedrichstraße, 19.30 Uhr, Sa + So abweichend