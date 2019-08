Burlesque-Königin Sheila Wolf

× Erweitern Sheila

Foto: M. Rädel Sheila Wolf

Die Kolumnistin, Performerin und Moderatorin legt im April 2020 Seite an Seite mit Gloria Viagra mit dem „Tuntenball“ im Metropol los, davor macht sie aber mehr, als nur Tee zu schlürfen und Kleider zu konzipieren.

„Federn, Tanz, großes Haar und glamouröses Make-up!“

Sheila Wolf ist im Wintergarten tätig, bei der „10. VAUDEVILLE VARIETY BURLESQUE REVUE“. Mit viel Liebe zur Musik, zur Kunst und zu Strapsen geht hier am 21. und 22. September ein queerer – für manchen auch erotischer – Reigen über die Bühnenbretter, der gleich drei Queens in einer Show vereinigt. Und eben Sheila! „Saturday Night Live“ öffnet am 21.9. um 23 Uhr die Pforten zur edlen Stätte, das „Sunday Dinner Show“ am 22.9. schon um 19 Uhr. twitter.com/SheilaWolf