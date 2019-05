BOYLESQUE: Sheilas Festival

× Erweitern Foto: TOBY Boylesque Dave the Bear

Sheila Wolf Boylesque

„Im Mai hole ich ein grandioses Line-up nach Berlin!“

Sheila Wolf freut sich. Und hat auch allen Grund dazu, denn das von ihr initiierte 1. BOYLESQUE DRAG FESTIVAL schickt sich an, zu beeindrucken und zu unterhalten. An gleich zwei Orten!

In der renommierten Bar jeder Vernunft, hier traten schon Größen wie Désirée Nick, Bob Schneider, die Geschwister Pfister und Ades Zabel auf, und im nicht weniger wichtigen Tipi am Kanzleramt, versammelt Sheila Künstler wie das queere Duo Little Fench und den haarigen Hingucker Dave the Bear. Am Samstag, den 25. Mai ab 23:30 Uhr in der Bar jeder Vernunft und am Sonntag, den 26. Mai ab 19 Uhr wird das neue internationale queere Festival mit Show, Striptease und Tanz für glänzende Augen sorgen – unterstützt von OUTtv.

Foto: M. Rädel Sheila Wolf

„Wir wollen alle Genderschranken über den Haufen werfen und wunderbare Menschen jeden Geschlechts zelebrieren.“ Sheila Wolf

25.5. und 26.5., 1. BOYLESQUE DRAG FESTIVAL, Bar jeder Vernunft, Tipi am Kanzleramt, boylesque-festival.de