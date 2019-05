▲▼▲ BerlinMusikVideoPreise2019 ▲▼▲

× Erweitern Berlin Music Video Awards 2019

Foto: M. Rädel DJ Voin VOIN steht auf Grace Jones und Prince

Im Gretchen am Mehringdamm steigen Ende Mai die 7. „Berlin Music Video Awards“ – Party kommt da natürlich nicht zu kurz.

Angekündigt sind unter anderem KOMPROMAT live sowie DJ-Sets von VOIN und The Shredder (den kannst du aus dem Monster Ronson's Ichiban Karaoke kennen). Im Zentrum der Veranstaltung stehen aber natürlich die Videos der Avantgarde, die hier gefeiert werden will und wird. Und die muss lange durchhalten, in 14 Kategorien werden über 130 Videokunstwerke gezeigt! Workshops und gutes Essen gibt es (auch) im Außenbereich.

Wir bieten Branchenvertretern, Musik- und Filmfans die Möglichkeit, sich (...) mit einem internationalen Netzwerk aus Künstlern, Medien und Publikum zu vernetzen.

29.5. – 31.5., Berlin Music Video Awards 2019 (7th edition), Gretchen, Obentrautstraße 19 – 21, U Mehringdamm, Mittwoch ab 17:30 Uhr, Donnerstag ab 16:30 Uhr, Freitag ab 16:30 Uhr, www.facebook.com/berlinmva