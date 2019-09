ASTRA: Machine Gun Kelly

× Erweitern Foto: Casey McPerry Machine Gun Kelly

Foto: www.instagram.com/machinegunkelly Machine Gun Kelly

Der Rapper Machine Gun Kelly aus Ohio sang schon erfolgreich mit Camila Cabello und der Girlgroup Little Mix.

„Analverkehr? Ich bin zu 200.000 Prozent damit beschäftigt.“ Das verriet der Rapper im Interview mit VICE

Am 12. September kannst du mit dem Volltätowierten im Astra auf dem RAW-Gelände abgehen. Denn da legt er live los. Gut zu wissen: Ihn inspirieren „Mötley Crüe, Ludacris, Blink 182, Tattoo-Schmerzen, The Temptations und überhaupt allen Menschen, die nackt sind“ – is jut.

12.9., Machine Gun Kelly, Astra, RAW-Gelände, S + U Warschauer Straße, 19 Uhr