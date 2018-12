Artistik: SPLASH in den Hackeschen Höfen

× Erweitern SPLASH

Am 21. Januar 2019 eröffnen die jungen Talente der Staatlichen Artistenschule Berlin mit ihrer ersten eigenen Show SPLASH die Freibadsaison in Berlin.

Im Rahmen der Reihe „CHAMÄLEON meets Artistenschule“ zeigen Schüler aus dem achten Ausbildungsjahr der Fachrichtung Artistik auf der Bühne des CHAMÄLEON Theaters, was in ihnen steckt. Ein spritziger, sonnendurchfluteter Zirkusabend inmitten von Eis und Schnee!

SPLASH ist ein quirliges Performance-Erlebnis, das selbst in der dunklen Jahreszeit echtes Sommer-Feeling entfacht: Quietschbunte, aufblasbare Gummitiere werden dank frappierender Körperbeherrschung mit Leben erweckt. Und während die Zuschauer lässig an ihren Erfrischungsgetränken nippen können, prickelt auf der Bühne feinste Akrobatik unter Plastik-Palmen, perlen Jonglage-Einlagen zwischen Liegestühlen, brausen Tanz, Schauspiel und Slapstick in Flip Flops und Sonnenhut über die Theaterbretter. Den Soundtrack zu dieser Beach-Party-Show am Beckenrand liefern die Sommerhits der letzten Jahrzehnte. Und wer tief genug einatmet, der wird ihn riechen – den Duft von Sonnenmilch. chamaeleonberlin.com