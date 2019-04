Admiralspalast: Bonnie Tyler live!

× Erweitern Foto: earMusic/Tina Korhonen s08_bonnietyler Bonnie Tyler. Copyright: earMUSIC, credit: Tina Korhonen, www.tina-k.com

Bonnie Tyler

„Ich fing im April 1969 mit dem Singen an und sang 7 Jahre lang 6 Tage die Woche bevor Roger Bell mich entdeckte. (...) Das war der Anfang meiner wundervollen Reise. Ich habe auf der ganzen Welt performt und liebe es immer noch, auf der Bühne zu stehen, um meine fantastischen Fans zu unterhalten“, freut sich die Stimme von Hits wie „Holding Out for a Hero“, „It’s a Heartache“ und „Total Eclipse of the Heart“. Heute röhrt sie live im Admiralspalast!

Fun Fact: Brigitte Skrothum ist ihr größer Fan.

8.5., Bonnie Tyler live, Admiralspalast, S Friedrichstr., 20 Uhr