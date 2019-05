Niklas van Schwarzdorn @ The Ballery

× Erweitern Hart Niklas

Links: Niklas van Schwarzdorn von HART

Am 12. Juni feiert das Kunst-LGBTIQ*-Magazin HART in der Schöneberger Galerie The Ballery seine dritte Ausgabe.

„Wir waren ganz einfach sehr von unseren Ideen überzeugt und begeistert für ein Magazin, das man in Zeiten von Internet und Social Media noch in seinen Händen halten und durchblättern kann“, verriet uns der Chefredakteur Niklas van Schwarzdorn dazu einmal im Interview.

Foto: M. Rädel Fixie Fate

„Außerdem hoffen wir, dass wir ein Publikum erreichen, das Wert auf ein qualitativ hochwertiges Produkt legt. Damit meinen wir nicht nur die inhaltliche, sondern auch die äußerliche Qualität. Wir wollten von Anfang an dickes Papier und eine Ausstrahlung, die aus der Masse heraussticht. Ein Magazin, das zeitlos ist und man sich gerne auch ins Regal stellt.“ Wir sind Fan! Und nicht nur wir: Fixie Fate wird am 12. Juni als DJ dabei sein. Eine Show gibt es auch, Ghōst legt los.

12.6., HART 3 Magazine Launch powered by Absolut, The Ballery, Nollendorfstraße 11, U Nollendorfplatz, 18 Uhr, www.instagram.com/hart.magazine