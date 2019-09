Charlottenburg: Peter Lindberghs Kunst

Die Ausstellung „Danke, Peter“ ehrt den vor zwei Tagen verstorbenen Künstler, der wie kaum ein anderer ikonische Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Stars wie Madonna, Naomi Campbell und Kate Moss schuf.

Gezeigt werden in der Galerie CAMERA WORK in der Kantstraße 149 vom 7. bis zum 14. September Peter Lindberghs 15 Hauptwerke. Das sollte man sich gönnen!

„Die Entwicklung der Modefotografie wurde von Peter Lindbergh nicht nur geprägt, sondern bestimmt. Er hat das Genre revolutioniert und zählt mit Richard Avedon, Helmut Newton, Irving Penn und Herb Ritts zu den legendären Big Five in der Fotografiegeschichte. Hoch geschätzt von Supermodels wie Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington und führenden Persönlichkeiten aus Film, Musik, Kultur und Politik – die sich in den vergangenen Stunden mit bewegenden Worten an ihre Begegnungen und Freundschaften mit Lindbergh erinnern – hat er die Etablierung der Modefotografie zur Kunstform maßgeblich mitbegründet.“ Alexander Golya, www.camerawork.de