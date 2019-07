Vietnam im Kiez

× Erweitern Foto: oa

Der Nollendorfkiez hat mit „Saigon Food“ eine neue gastronomische Bereicherung. Geöffnet ist Montag bis Samstag durchgehend von 12 bis 23 Uhr. Inhaber Anh Viet Dao Nguyen, 33, ist seit acht Jahren in Deutschland und hat unsere Fragen beantwortet.

Du hast Ende vergangenen Jahres eröffnet. Was sind bislang deine Erfahrungen?

Es war immer mein Traum, in die Gastronomie zu gehen. Ich bin zwar kein ausgebildeter Koch, habe mir aber seit vielen Jahren einiges selbst beigebracht. Wir haben allerdings auch einen zweiten Koch, weil wir es sonst manchmal nicht schaffen würden. Von mir kommen die meisten der Kreationen, wobei manches auch an den deutschen Geschmack angepasst ist. Wir haben beispielsweise etwas mehr Soße und auch mehr Gemüse, als in Vietnam üblich. Außerdem legen wir gerade beim Rindfleisch Wert auf höchstmögliche Qualität.

Wie hältst du es mit der Schärfe?

Das vietnamesische Essen ist nicht ganz so scharf wie das thailändische. Aber manche Sachen gehen nur mit einer gewissen Schärfe, wie zum Beispiel das Lammcurry. Außerdem servieren wie ein separates Schüsselchen mit Chili, wenn es jemand pikanter mag.

Wie sieht es mit französischen Einflüssen auf deine Gerichte aus?

Eigentlich handelt es sich mehr um Asien-Fusion wie in meiner Heimat Saigon auch. Dort gibt es ebenfalls chinesische, indische oder thailändische Einflüsse. Wir experimentieren aber auch mit saisonalen Angeboten. Im Frühsommer haben wir Salatvarianten mit Spargel auf der Karte.

Stilistisch ist es nicht übermäßig landestypisch bei dir.

Die Fotos haben wir in Saigon produzieren lassen. Das Kunstwerk an der Wand zur Küche ist von meiner Mutter. Im Namen spiegelt sich allerdings die Herkunft auch wider. Mit seinen 26 Sitzplätzen wollen wir den Raum aber auch nicht überfrachten.

Wie ist eure Preislage?

Mittags gibt es drei bis vier Business-Lunch-Angebote zwischen 6 und 7 Euro. Das wird von den Büros in dieser Gegend gut nachgefragt. Die Abendkarte wechselt im Wochenrhythmus mit Hauptgerichten zwischen 8 und 11 Euro.

Wer hat die Weinkarte ausgesucht?

Vorher war hier ein italienisches Restaurant, deren Weinhändler haben wir übernommen und durch weitere Angebote wie Saigon-Bier ergänzt. Häufig hat man bei asiatischen Restaurants eine sehr limitierte Weinkarte. Wir bieten eine größere Auswahl und höhere Qualität mit einem Schwerpunkt auf deutschen und französischen Weinen.

*Interview: Olaf Alp

www.saigonfood.berlin