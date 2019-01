THE BARN jetzt auch am Potsdamer Platz

× Erweitern THE BARN Weinhaus Huth THE-BARN-Gründer Ralf Rüller

Ein guter Start in den nervigen Tag ist so wichtig wie die Gelassenheit sich durch all die Widrigkeiten zu schlagen, die einem der Alltag so bietet.

Gut, dass man jetzt auch am „Potsi“ die Möglichkeit hat, sich zum Tagesbeginn oder auch mal so mit qualitativ hochwertigen Produkten und Getränken mit Energie zu versorgen. In einem der ältesten Häuser am Platze, dem 1912 erbauten Weinhaus Haus Huth. „Es erlebte die Kaiserzeit und den ersten Weltkrieg, die glanzvollen 20er-Jahre, die Kriegs- und Nachkriegsjahre und schließlich den Mauerfall – und ist bis heute in seiner ursprünglichen Form erhalten“, freut sich das Team ganz zurecht. „Jahrzehntelang war das Restaurant Huth der Treffpunkt der Society und Weinliebhaber am Berliner Times Square.“

Über die Innenarchitektur mit dicken Tresen aus geflammten Granit, die roh verputzen Wände und den unbehandelten Boden verrät THE-BARN-Gründer-Ralf Rüller „Wir sind Spezialisten, die in einer Welt des schnellen Konsums und eintönigen Konzepten immer seltener werden. Deswegen ist es mir wichtig, unseren Standorten eine klare Individualität und Wertigkeit zu geben.“

Wir waren da und finden: Daumen rauf, klasse.

THE BARN Weinhaus Huth, Alte Potsdamer Str. 5, S+U Potsdamer Platz, tägl. 7:30 – 19 Uhr, am WE ab 10 Uhr, www.thebarn.de