SAVO BAR: Die mit dem Schnurrbart

Schnäuzer sind (wieder einmal) das sexy neue Must-have. Diese Bar geht da mit gutem Beispiel voran.

In der Weisestraße/Ecke Okerstraße in Neukölln freut sich ein queere Team auf „Cocktail-Schlürfer, Bier-über-den-Kopf-Stülper, Quer-Beet-Säufer, Darts-Versager, Kicker-Loser, Am-Tresen-Steher, Savo-Freunde und -Feinde“, um sie in Vintage-geküssten Räumen zu bewirten.