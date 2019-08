Sauleckere Handwerksarbeit

× Erweitern Foto: xamax Britta von Sugarclan

Auf der ganzen Welt heißen sie Berliner! Nur nicht in Berlin, da nennt man sie Pfannkuchen – und die holt man mitunter auch noch bei großen Ketten. Richtig schmecken tun die Berliner aber nur hier, bei Sugarclan.

Foto: xamax Sugarclan Viele Sugarclan-Berliner ziert ein Pfeil, der zeigt, wo die Füllung rauspritzen könnte, wenn man reinbeißt

„Wir backen selbst, wir machen die Füllungen selbst und wir essen unsere Berliner selbst gern", verrät Britta von Sugarclan lächelnd in dem vintagegeküssten Laden in der Grünberger Straße im Friedrichshain, den sie zusammen mit ihrer Partnerin (demnächst wird geheiratet) und zwei weiteren Mitarbeitern führt. Hier bekommt man eine sehr, sehr leckere und große Auswahl an Berlinern, meist süß, es sind aber auch herzhafte Varianten angedacht.

„Aktuell bieten wir an den Wochenenden als Special Tomato Says Cheese an, unseren fluffigen Berliner-Teig mit Tomaten-Chutney und Parmesan drumherum. Zum Herbst hin werden wir noch weiter in dieser Richtung experimentieren und unter anderem mit einem Käse-Affineur zusammenarbeiten.“ Alles wird täglich frisch gebacken und gefüllt, wer seine Freunde oder Mitarbeiter verwöhnen will, der kann (sollte auch, die leckeren Dinger sind schnell verkauft!) vorbestellen. Auch in Sachen Umwelt punktet das junge Unternehmen: „Wir arbeiten viel mit regionalen Produzenten zusammen und achten auf Nachhaltigkeit.“ Das hört nicht auf beim Geschirr. Wer den Kaffee to go braucht, der bekommt die umweltfreundlichste Variante der Papierbecher, die es gibt.

Sugarclan – Berliner aka Pfannkuchen, Grünberger Straße 85, U Samariterstraße, tägl. außer Montag auf, 030 275 977 99, sugarclan.de