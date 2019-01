Queer, lecker und gesund

× Erweitern Foto: M. Rädel café blume

Foto: M. Rädel Eichhörnchen

Direkt an der Hasenheide, in einem Eckhaus an der Fontanestraße gelegen, erwarten dich eine exzellente Küche, ein aufmerksames Team und eine szenige – aber entspannte! – Neuköllnatmosphäre.

„An unseren Fensterplätzen oder auf der Terrasse an der Hasenheide könnt Ihr den Eichhörnchen beim Klettern zusehen“, freut sich das Team. Besonders hervorzuheben ist der Sonntagsbrunch. Von 10 bis 15 Uhr kannst du hier für 15 Euro in herzhaften kulinarischen Höhepunkten schwelgen, Obst in dich hineinstopfen oder auch leckere Waffeln mampfen ...

Foto: M. Rädel cafe blume

„Auf den Tisch kommen frisch zubereitete deutsch-mediterrane Gerichte aus besten Zutaten. Neben unserer beliebten hausgemachten Pasta gibt es leckere Spätzle, Fleischgerichte, Salate, Suppen, Quiches und Baguettes. Veganer können wählen zwischen Frühstück, veganen Kuchen, Suppen, Antipasti und Pasta oder unserem Sonntagsbrunch. Auch glutenfreie Brötchen ergänzen unser Frühstücksangebot“, verrät das queere und auch mal glitzernde Team.

Unser Tipp für einen entspannten kulinarischen Moment im rumplig-coolen Neukölln. Wir sehen uns im Café Blume!

Café Blume, Fontanestr. 32, U Boddinstr., Mo – Sa 10 – 22 Uhr, So 10 – 20 Uhr, www.cafe-blume-berlin.de