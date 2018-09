× Erweitern Mutzenbacher am See

Mutzenbacher am See

Mutzenbacher am See

„Österreichische Küche mit regionalem Twist“ gibt es dort, so Küchenchef Franz Josef Steiner, den man schon durch das Mutzenbacher in Friedrichshain kennen kann.

„Wir kochen hier sehr frisch, setzen auf regionale Produkte, die wir mit Einflüssen aus der ganzen Welt kombinieren, und wollen somit hier eine neue kulinarische Subkultur entstehen lassen“, erklärt er das Konzept des neuen Restaurants am Krossinsee in Schmöckwitz. In nur einer Stunde ab Alexanderplatz zu erreichen!

Mutzenbacher am See, Wernsdorfer Str. 38, Köpenick

www.facebook.com/Krossinsee