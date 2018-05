Mitte ist um einen Genusstempel reicher

× Erweitern L.A. Poke Die Gründer Laura Eckrodt und Asif Oomer

Poke Bowls: Jetzt wird dieses ursprünglich aus Hawaii stammende – übrigens auch durch die japanische Küche beeinflusste – Essenskonzept im quirligen Berlin-Mitte angeboten. Das wird die Models, Hipster und Agentur-Gays freuen!

Doch was sind Poke Bowls eigentlich genau? Ursprünglich mal Vorspeisenteller. Mittlerweile sind es ganze Mahlzeiten.

„Sie bestehen aus frischen, meist rohen Zutaten, die sich beliebig individuell kombinieren lassen. Sie sind leicht und energiegeladen und damit das perfekte Essen für ernährungsbewusste Großstädter und Büromenschen“, verrät das Team. Auch in Sachen Ökologie will man punkten: „Nach Möglichkeit werden lokale und regional vielfältige Rohstoffe und Zutaten genutzt, der Fisch stammt aus nachhaltiger Fischerei. Täglich werden die Produkte frisch verarbeitet.“ Finden wir gut. Und auch die Optik überzeugt: Das Interieur erinnert auf den ersten Blick eher an einen schicken Wellness-Bereich als an ein Restaurant. Aber gutes Essen ist ja eben auch Wellness! Geplant sind weitere Restaurants in Berlin und dann in ganz Deutschland.

L.A. Poke, Alte Schönhauser Str. 44, www.lapokebowls.com