Matilde ist 'ne Wilde

Mitten in Berlins historischer Mitte erfreut seit einigen Monaten die „Wilde Matilde“.

Transen, pardon, Diven sind auch fast immer am Start, als „Tänzer, Sänger Moderatoren oder im Service“. Neben Torten, Kuchen und Show lockt u. a. auch ein Brunch. Es kommt aber noch viel besser: „Die Bühne und Bar ist ein altes Karussell, an der Decke schwingen Artisten über die gemütlichen rosa 20er-Jahre-Sessel, Tänzer in quietschbunten Kostümen präsentieren Burlesque-, „Moulin Rouge“-, „Can Can“-, „Chicago“-, Rock ’n’ Roll-Tanzshows.“ Wir sind begeistert!

Wilde Matilde, Rathausstr. 23, S+U Alexanderplatz, wildematilde.de