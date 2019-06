Gesund, lecker und nicht teuer

× Erweitern Foto: M. Rädel Klub Kitchen

Foto: M. Rädel Klub Kitchen

Nein, gar nicht teuer, dafür toll.

Das Restaurant KLUB KITCHEN in der Almstadtstraße in Berlin-Mitte überzeugt mit gutem Essen – vom Glasnudelsalat bis zum Karottenkuchen ist einiges Leckeres dabei – und aufmerksamen Personal.

Wir empfehlen die Spinatknödel und die Pasta mit Trüffelpesto

Optisch erinnert das Restaurant an die hippe Mischung aus Café, Kantine und Galerie, die Karte ist übersichtlich (was ja ein gutes Zeichen ist) und bietet sowohl Leckereien zum Kaffee als auch Gesundes für den großen Hunger: Man kann also sowohl abends einkehren oder in der Mittagspause entspannen – oder meeten. Unsere Empfehlung für alle, die im Kiez zwischen Alexander-, Rosa-Luxemburg-Platz und Hackescher Markt unterwegs sind oder leben. Wir kommen wieder!

Klub Kitchen, Almstadtstraße 9, www.instagram.com/theklubkitchen, theklubkitchen.com