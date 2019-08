Diese Diven wollen brunchen!

× Erweitern Fotos: M. Rädel Destiny, Amy und Jurassica

Kaffee

... im Hard Rock Cafe Berlin. Warum? Weil dort am 11. August von 9 bis 12 Uhr ein traditionell amerikanisches Frühstücksbuffet auf sie wartet. Nicht nur auf die Künstler_innen. Auf Euch!

Denn der Spaß mit den vier Szenesternen ist eine Zusammenarbeit mit dem Neuköllner Klub SchwuZ.

Hard Rock Cafe

„Getreu dem Firmenmotto Love all, serve all stehen die Hard Rock Cafes für Toleranz und Offenheit. Ganz klar also, dass sich das Berliner Cafe mit dem legendären SchwuZ zusammengetan hat, um am 11. August ab 9 Uhr den ersten Drag Brunch zu veranstalten“, freut sich das Team. Was wird geboten? „Ein Brunch mit bissigen Kommentaren, lauten und schrägen Performances und der ein oder anderen Überraschung“ – oha. Aber da alle Künstler_innen ganz lieb sind, muss niemand befürchten, beim Nachschlag Bodyshaming zu erleben. Greift zu!

Die Tickets kosten für Erwachsene 19,95 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 9,95 Euro und beinhalten sowohl die Show der Dragqueens als auch ein Frühstücksbuffet inklusive Begrüßungsgetränk. Hier geht es zu den Tickets