2 4 1 beim Tu Tu Tuesday

Barbie Deinhoff's

Zwei Cocktails zum Preis von einem! Am Dienstag bekommst du im Barbie Deinhoff’s zwischen 19 und 23:59 Uhr alle alkoholischen Getränke zum halben Preis.

Bei der ersten Bestellung zahlst du einen Euro mehr – für den DJ! An der Bar schätze ich, dass sie – obwohl an einer Touristenmeile gelegen – ein zwar internationales, aber nicht eben aus der Jugendherberge kommendes Publikum hat, die Kunst an den Wänden und die Musik der DJs, die von Grace Jones bis Daft Punk alles Tolle auflegen. Sehen wir uns da?

BARBIE DEINHOFF’S, SCHLESISCHE STR. 16, U SCHLESISCHES TOR, TOLL AB 21 UHR