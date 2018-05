supportallcolours • Zeigt her eure Schuhe

Tolle Aktion der „LGBTI*-Intergroup des Europäischen Parlaments“ zur Fußball-WM in Russland. Um auf die sich verschlechternde Situation Homosexueller in Russland aufmerksam zu machen, verschicken die EU-Parlamentarier Schnürsenkel an die Spieler.

× Erweitern Foto: gemeinfrei/CC0 Solche Aufnahmen wird es viele geben. Wäre es nicht schön, hier auch ein Zeichen für Akzeptanz wie die Regenbogen-Schnürsenkel zu sehen?

Unterstützt von den Fraktionen der Grünen, der Sozialisten, der Liberalen und der Linken senden die EU-Abgeordneten Terry Reinke und Daniele Viotti Regenbogen-Schnürsenkel an alle europäischen Teams und erhoffen sich, dass die Spieler diese beim Training oder privat tragen, und so ein Zeichen gegen Homo- und Transphobie und ein Zeichen der Solidarität mit Menschenrechtlern setzen. Der Hashtag zur Aktion ist: #supportallcolours!

Begleitbrief an das DFB-Team

In einem Anschreiben, das den Schnürsenkeln beilegt, schreiben die Initiatoren:

„Als Fußballfans freuen wir uns auf faire, spannende Spiele, können aber als Vertreter*innen der LGBTI*-Intergroup im Europäischen Parlament zur politischen Situation in Russland nicht schweigen. Die LGBTI*-Community in Russland ist Diskriminierungen und Verfolgung ausgesetzt. In vielen Regionen Russlands verbietet ein sogenanntes Anti- Propaganda-Gesetz beispielsweise Information und Aufklärung über nicht-traditionelle Arten des Zusammenlebens für Minderjährige, teilweise sogar für Erwachsene. Dieses Gesetz hat zum Verbot von Demonstrationen geführt und die Debatte um die Rechte von LGBTI* aus dem öffentlichen Raum verdrängt.

Wir glauben, dass die Fußballweltmeisterschaft ein Anlass sein kann, und muss, auf diese Entwicklungen aufmerksam zu machen und Solidarität zu zeigen mit allen in Russland, die Menschenrechte verteidigen. Regenbogenflagge zu zeigen ist nicht strafbar und wird auch in Russland während der WM nicht verfolgt.

Daher bitten wir Sie: Bekennen sie Regebogen-Farbe, zeigen Sie Solidarität mit Menschenrechtler*innen in Russland! Tragen Sie die beigelegten Regenbogen- Schnürsenkel beim Training, auf der Straße, auf der Tribüne oder zu Hause beim Fußballgucken. Machen Sie ein Foto und teilen Sie es auf Instagram, Twitter oder Facebook unter dem Hashtag #supportallcolours“