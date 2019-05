Europawahl: DIE LINKE-Spitzenkandidat Martin Schirdewan im Interview

× Erweitern Foto: S. Serkis Martin Schirdewan

DIE LINKE verstand sich einst mehrheitlich als eher EU-skeptische Partei. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Besonders in sozialen Fragen will die Linke gemeinsame europäische Standards, wie zum Beispiel einen gesetzlichen Mindestlohn und eine europäische Gewerkschaft. In der Außen- und Sicherheitspolitik lehnt die Partei eine gemeinsame europäische Armee ab.

Viel Zündstoff für ein Gespräch mit dem Spitzenkandidaten und Europaabgeordneten der Partei DIE LINKE Martin Schirdewan.