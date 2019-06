Gutachten: Homoheilungsverbot ist notwendig und machbar

Christian Nauman erklärt schlussfolgert in einer Anklageschrift an die sogenannte Community:

„Wenige, aber nicht unwesentliche fallen unter den Tisch: Trans* und Inter* und all diejenigen, die bereits in der Vergangenheit ärztliche Zwangsmaßnahmen erlitten und voraussichtlich leer ausgehen. Lesben und Schwule hätten nach einem Verbot von Konversionstherapien mehrheitlich keinen Grund mehr, sich auch weiter mit gleicher Kraft für diese Opfer medizinischer Gewalt und ärztlicher Zwangsmaßnahmen zu engagieren. Wird es eine zweite Kommission gegen normierende Genitaloperationen an Inter und Zwangssterilisationen an Trans* zur Aufarbeitung geben? Wird es eine dritte Kommission gegen Zwangsbegutachtungen und „therapeutische Interventionen“, wie sie die katholische Kirche für Trans* fordert, geben? Wird es eine vierte Kommission zur Rehabilitierung und Entschädigung geben? Und wird der öffentliche Druck hier noch der gleiche sein? Wohl kaum und wohl auch nicht so schnell. Wir hätten ein Thema gehabt, dass uns gleichermaßen angeht, haben diese Chance aber vertan. Stattdessen haben wir es wieder geschafft, uns als separate Identitäten und nicht als solidarische LSBTIQ-Community zu verstehen.“