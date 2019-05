Europawahl: So wählt es sich aus queerer Sicht – und so besser nicht

× Erweitern Die EU Flagge mit dem Regenbogen

Wen wählen am 26. Mai, wenn es um die Zukunft der Europäischen Union geht? Für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transidente und Queers hat der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) bei den Parteien alles Wichtige erfragt. FDP und SPD führen.

Grafik: LSVD LSVD Europawahlprüfsteine

Neun Themenfelder hat der LSVD den Parteien zugesandt, diese sind auch gleichzeitg die politischen Forderungen des Verbandes für das neue europäische Parlament:

LSVD warnt „ausdrücklich“ vor der AfD

Die Auswertung der Antworten hat eine leichte Veränderung an der Spitze der queerfreundlichen Parteien ergeben. Wenn auch nur recht knapp, haben die FDP und die SPD die Regenbogenfahne ein Stück weiter herausgehangen, als Grüne, DIE LINKE und die Piraten. Im Mittelfeld finden sich Tierschutzpartei, Freie Wähler und die Familienpartei. Wenig überraschend belegt die CDU/CSU den vorletzten Platz mit wenig Enthusiasmus für Weiterentwicklung in den abgefragten Themenfeldern.

Die AfD am 28. Juni 2017 auf Facebook.

Die AfD hat es geschafft, nur dreimal am unteren Ende des eigentlich üblichen Bewertungsrahmen mit „Nein“ zu bleiben. Die Anworten in allen weiteren 12 Feldern wurden vom LSVD mit dem Symbol „gefährlich“ bewertet – ein Symbol, dass bei keiner anderen Partei zur Anwendung gekommen ist. Schon die Präambel der Antwort der Partei macht die Marschrichtung deutlich – sie unterstellt Minderheiten, Vorgaben an die Mehrheitsgesellschaft machen zu wollen:

„Minderheiten geben nicht der Mehrheit vor, wie diese zu leben hat.“ (Vollständige Antwort der AfD)

Der LSVD richtet eine flammenden Wahlappell an seine Mitglieder und die Bevölkerung:

„Immer offener werden europäische Grundwerte wie Achtung der Menschenwürde, Gleichheit und Rechtstaatlichkeit in Frage gestellt. Daher ruft der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) dazu auf, nur Parteien zu wählen, die sich glaubhaft und überzeugend für Gleichberechtigung und Akzeptanz von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen einsetzen. Der LSVD warnt ausdrücklich vor der AfD, die eine gefährliche Politik des Rückschritts vertritt.“

Grafik: LSVD LSVD Europawahl Alle Infos und Hintergründe, die kompletten Antworten der Parteien und die 5-Jahres-Bilanz der Fraktionen im Europäischen Parlament hat der LSVD unter dem Motto „Vielfalt verteidigen – Respekt wählen: Coming-out für Europa" zusammengestellt.