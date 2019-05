Europawahl: FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer im Interview

Nicola Beer wirft ihren Hut als Spitzenkandidatin der FDP in den Ring der Europawahl. Dafür gab sie ihr Amt als Generalsekretärin bereits auf, ist allerdings seit letztem Wochenende stellvertretende Bundesvorsitzende der Liberalen.

Für den bluTalk zur Europawahl haben wir Nicola Beer im Deutschen Bundestag getroffen. Wie ist ihr Verhältnis zum Bundesvorsitzenden der FDP Christian Lindner? Was hat es mit ihrer persönlichen Beziehung zu Ungarn auf sich? Was will die FDP in Sachen LGBTIQ*-Rechte im europäischen Ausland erreichen?